Donau-Ries Betrunkener fährt mit zwei platten Reifen umher

Mit zwei platten Reifen und stark betrunken ist ein Autofahrer in Wemding (Landkreis Donau-Ries) von der Polizei angehalten worden. Zwei Männern sei die merkwürdige Fahrweise des Wagens aufgefallen, hieß es in einer Mitteilung vom Sonntag. Er habe schließlich von zwei Polizeistreifen angehalten werden können. Bei der Kontrolle am späten Samstagabend stellten die Beamten fest, dass der Fahrer sehr stark alkoholisiert war.

dpa