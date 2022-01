Anzeige

Kriminalität Betrunkener Fahrer fährt Rollstuhlfahrerin auf Gehweg an Ein betrunkener Fahrer ist in Niederbayern mit seinem Kleintransporter auf den Gehweg gefahren und hat dabei eine Rollstuhlfahrerin erfasst und mitgeschleift.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt über die Straße. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Straßkirchen.Die 57-Jährige sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Am Dienstagnachmittag überquerte die Frau in Straßkirchen (Landkreis Straubing-Bogen) eine Fußgängerampel an der Bundesstraße 8. Der 80-jährige Fahrer des Kleintransporters wartete zunächst an der roten Ampel hinter mehreren anderen Autos.

Dann fuhr er aus bisher unklarer Ursache auf dem Gehweg an den anderen Fahrzeugen vorbei und erfasste die Rollstuhlfahrerin. Den Angaben der Polizei zufolge merkte er das erst nach etwa 100 Metern. Ein Atemalkoholtest habe ergeben, dass der Mann stark alkoholisiert war, hieß es. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Die 57 Jahre alte Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefährlich waren ihre Verletzungen den Angaben zufolge nicht.

© dpa-infocom, dpa:220111-99-671519/3