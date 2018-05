Kriminalität Betrunkener folgt Widersacher nach Hause und schlägt Tür ein

Merken

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Polizeiwagens ist eingeschaltet. Foto: Stefan Puchner/Archiv

Motten.Nach einem Streit auf einer Feier hat ein Betrunkener seinen Widersacher in Unterfranken zuhause heimgesucht. Der 43-Jährige klingelte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Motten (Landkreis Bad Kissingen) Sturm und schlug dann die Scheibe der Haustür ein. Sein 24 Jahre alter Kontrahent öffnete daraufhin und die beiden Männer gingen aufeinander los. Der 43-Jährige drückte dem jungen Mann dabei eine Zigarette im Nacken aus und schlug ihm auf die Lippe. Er müsse mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, vorsätzlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung rechnen, berichteten die Polizei. Der 24-Jährige war zuvor mit seiner Freundin von einer Feier in einer Garage nach Hause zurückgekehrt, weil er weiterem Ärger mit dem Mann aus dem Weg gehen wollte - vergeblich, wie sich dann herausstellte.