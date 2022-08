Verkehr Betrunkener Fußgänger verursacht Unfall: Schlägt Fahrer

Ein betrunkener Fußgänger hat der Polizei zufolge in Regen einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend mit einer Bierflasche auf einen Autofahrer eingeschlagen. Der 22-Jährige hatte am Donnerstag versucht, eine Straße zu überqueren, obwohl er den heranfahrenden Wagen des 57-Jährigen bereits kommen sah, wie die Ermittler am Freitag mitteilten.

dpa