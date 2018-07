Verkehr

Betrunkener Geisterfahrer rast auf Polizeistreife zu

Ein 41-jähriger Geisterfahrer ist in Bamberg fast in eine Polizeistreife gerast. Der Mann bog am Sonntagmorgen auf den Berliner Ring und steuerte mit seinem Auto auf der falschen Fahrspur direkt auf einen Streifenwagen zu, teilte die Polizei mit. Durch die Geistesgegenwart des Beamten konnte Schlimmeres verhindert werden: Der Polizeibeamte startete ein Ausweichmanöver, um eine Kollision zu vermeiden. Trotzdem hielt der 41-jährige Fahrer nicht an, sondern überfuhr auf seiner Flucht auch noch die rote Ampel einer Kreuzung.