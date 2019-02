Kriminalität Betrunkener kauft mit Kanüle im Arm Nachschub Ziemlich betrunken ist ein 18-Jähriger aus einem schwäbischen Krankenhaus abgehauen und hat - noch mit einer Kanüle im Arm - in einer Tankstelle Bier gekauft.

Mail an die Redaktion Bei einem Mann wird während einer Polizeikontrolle ein Alkoholtest vorgenommen. Foto: Uli Deck/Archiv

Friedberg.Polizisten hatten ihn in Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg) gesucht und an der Tankstelle entdeckt, wie sie am Montag mitteilten. Die Beamten hatten ihn am Vortag zurück in das Krankenhaus gebracht - Ärzte entließen ihn aber. Ein Alkoholtest zeigte bei dem 18-Jährigen 2,3 Promille an. Im Streifenwagen fuhren ihn die Polizisten nach Hause. Er war in der Nacht zum Sonntag volltrunken in das Krankenhaus gebracht worden.