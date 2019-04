Kriminalität Betrunkener Mann bedroht Nachbarn mit Schwert Mit einem kurzen Schwert hat ein betrunkener 63-Jähriger in Schwaben ein benachbartes Pärchen bedroht.

Lindau.Als die beiden den Mann in Lindau um Ruhe bitten wollten, weil er nachts mit einem Hammer auf den Boden klopfte, ging er mit dem Schwert auf sie los - und drohte, sie umzubringen. Das Paar flüchtete nach Angaben der Polizei vor dem 63-Jährigen. Die alarmierten Beamten fesselten den Mann in der Nacht zum Donnerstag und nahmen ihn fest. Er hatte einen Alkoholpegel von 1,8 Promille und kam in eine Arrestzelle.