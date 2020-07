Anzeige

Verkehr Betrunkener Motorradfahrer mit Tempo 244 erwischt Zur Rennstrecke hat ein betrunkener Motorradfahrer eine Staatsstraße nahe Sachsen bei Ansbach gemacht.

Merken

Mail an die Redaktion Bei Ansbach erwischte die Polizei einen betrunkenen Motorradfahrer mit Tempo 244. Foto: Jonas Güttler/dpa

Sachsen bei Ansbach.Die Polizei erwischte den 26-Jährigen mit Tempo 244, wie sie am Montag mitteilte. Ein Alkoholtest hatte bei dem Fahrer am Sonntag mehr als ein Promille im Blut ergeben. Den Motorradfahrer könnte den Angaben nach ein Bußgeld von mehr 1300 Euro, ein dreimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg drohen. Außerdem werde die Führerscheinstelle prüfen, ob der 26-Jährige überhaupt zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr geeignet sei.