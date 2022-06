Buntes Betrunkener muss sich aus Keller befreien

Ein betrunkener 20-Jähriger hat sich einen unversperrten Keller in Unterfranken als Schlafplatz ausgesucht und musste sich danach wieder daraus befreien. Der Mann hatte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag betrunken in den fremden Keller gelegt und war eingeschlafen, wie die Polizei mitteilte.

dpa