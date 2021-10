Anzeige

Kriminalität Betrunkener randaliert vor zweijähriger Tochter in Wohnung Vor den Augen seiner zweijährigen Tochter hat ein betrunkener Mann im Allgäu in seiner Wohnung randaliert.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht an einem Polizeiwagen blinkt. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Weitnau.Zeugen hörten Lärm aus der Wohnung in Weitnau (Landkreis Oberallgäu) und verständigten den Notruf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als die Beamten am Montag eintrafen, wollte der 31-Jährige gerade mit seinem Kind ins Auto steigen.

Den Angaben zufolge wollte sich der Mann nicht von der Fahrt abhalten lassen, wehrte sich körperlich und beleidigte die Beamten. Die Polizisten fesselten ihn. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Gegen den Vater wird nun ermittelt.

