Kriminalität Betrunkener schießt, Polizei rückt an Ein 41-Jähriger feuerte daheim Platzpatronen aus einer selbstgebastelten Waffe. Beamte nahmen ihn widerstandslos fest.

Amberg.Der Mann schoss am Samstagnachmittag in seiner Wohnung mehrmals mit Platzpatronen in die Luft. Ein 20 Jahre alter Angehöriger wählte den Notruf und brachte seine Mutter und seine vierjährige Schwester ins Freie. Mehrere Streifenbesatzungen sperrten den Bereich um das Haus ab und räumten angrenzende Wohnungen. Parallel dazu wurden Spezialkräfte der Polizei verständigt. Doch noch bevor sie eintrafen, verließ der Schütze die Wohnung – unbewaffnet. Widerstandslos konnte er im Treppenhaus festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung der Wohnung entdeckten die Beamten eine selbstgebaute Schusswaffe, eine aufgebohrte Schreckschusswaffe sowie Munition. Der stark betrunkene Mann wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. „Es liegen keine Erkenntnisse vor, dass der 41-jährige über waffenrechtliche Erlaubnisse verfügt“, so ein Polizeisprecher am Sonntag. Er muss nun wegen mehrerer Straftaten, unter anderen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und wegen Bedrohung, verantworten.

