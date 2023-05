München Betrunkener schlägt Sanitäterinnen: Kritik von Unternehmen

Ein 18-Jähriger hat in München zwei Notfallsanitäterinnen und einen Polizeibeamten angegriffen und verletzt. Die Sanitäterinnen waren zu einem Einsatz gerufen worden, weil ein Betrunkener in einem Bus auffällig geworden war, wie die Polizei am Freitag berichtete. Als sie am Donnerstag vor Ort eintrafen, fanden sie den stark alkoholisierten 18-jährigen Münchner. Sie brachten ihn in den Rettungswagen, um ihn zu versorgen. Dort rastete er den Angaben zufolge aus und schlug und trat auf die Frauen ein. Beide erlitten Verletzungen.

dpa