Buntes Betrunkener splitternackt in fremder Küche Ein betrunkener Mann hat sich in heißer Nacht in ein fremdes Haus verirrt und dort nackt ausgezogen.

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Eschenbach in der Oberpfalz.Die Bewohner fanden den 33-Jährigen in der Nacht zum Sonntag kurz vor Mitternacht unbekleidet in der Küche ihres Einfamilienhauses in Eschenbach in der Oberpfalz (Landkreis Neustadt an der Waldnaab), wie die Polizei am Montag mitteilte. Als sie ihn ansprachen, habe sich der Mann angezogen und sei gegangen. Kurz danach nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Wie sich herausstellte, hatte der 33-Jährige in der Nachbarschaft gefeiert und stark angetrunken keine Orientierung mehr.

