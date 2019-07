Unfälle Betrunkener stürzt vom E-Scooter: Bewusstlos Mit einem E-Tretroller ist ein Betrunkener in München gestürzt und hat sich dabei so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Merken

Mail an die Redaktion Blaulicht an einem Fahrzeug des Rettungsdienstes. Foto: Soeren Stache/Archivbild

München.Eine Zeugin fand den 40-Jährigen bewusstlos auf dem Gehweg liegend und alarmierte Rettungskräfte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Ermittlungen zufolge war der Mann am frühen Mittwochmorgen verbotenerweise mit dem angemieteten E-Scooter auf dem Fußweg auf dem Maximiliansplatz unterwegs gewesen und ohne weiteres Zutun anderer gestürzt. Der E-Tretroller wurde leicht beschädigt. E-Scooter dürfen in Deutschland seit Mitte Juni benutzt werden.