Kelheim Betrunkener verletzt drei Polizisten im Krankenhaus

Ein Betrunkener mit Platzwunden im Gesicht hat in einer Kelheimer Klinik drei Polizisten verletzt. Zuvor war der 29-Jährige in der Nacht blutverschmiert und laut grölend mit Freunden unterwegs gewesen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Weil er so aggressiv gewesen sei, fuhren mehrere Beamte in einem Krankenwagen mit zur Klinik.

dpa