Bahn Betrunkener will abgestellten Zug anschieben Ein Betrunkener hat versucht, einen Zug am Würzburger Bahnhof anzuschieben.

Mail an die Redaktion Auf einem Streifenwagen leuchtet das Blaulicht. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Würzburg.Wieso er das tat, konnte er nicht erklären, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Der 26-Jährige war am Samstagabend auf die Gleise geklettert und hatte sich an einem abgestellten Zug zu schaffen gemacht. Bundespolizisten konnten ihn stellen und vorübergehend in Gewahrsam nehmen. Der Atem-Alkoholtest ergab rund 2,2 Promille. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit, weil er die Gleise betreten hat.