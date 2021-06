Anzeige

Verkehr Betrunkener zieht sich vor Polizei um Ausgerechnet den Hof der Polizei im fränkischen Alzenau hat sich ein betrunkener Autofahrer zum Hemdenwechsel ausgesucht.

Die Alzenauer Beamten staunten mit Sicherheit nicht schlecht, als sich ein Betrunkener in ihrer Einfahrt umzog. Foto: Heidenreich/Heidenreich

Alzenau.Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr der 36-Jährige mit seinem Sportwagen in die Einfahrt und fiel beim Umziehen zunächst durch starkes Schwanken auf. Dann hätten die Beamten auch deutlichen Alkoholgeruch und via Test einen Promillewert von 3,76 festgestellt. Sie zogen Führerschein und Autoschlüssel ein. Der Mann habe angegeben, auf dem Weg zu einer Tankstelle gewesen zu sein, um Nachschub zu besorgen, hieß es. Außerdem habe er zugegeben, auch Beruhigungsmittel geschluckt zu haben, die seiner Mutter verschrieben worden waren.(dpa)