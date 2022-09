Am Ende brannte ein Auto Betrunkenes Mutter-Sohn-Gespann fährt gegeneinander Rennen auf der A93 bei Weiden

Mail an die Redaktion Ein brennendes Auto auf der A93. So endete ein Autorennen zwischen Mutter und Sohn am Mittwoch in Weiden i.d.Opf. Foto: Polizeiinspektion Marktredwitz/dpa

Ein Rennen gegen die Mutter mit einem nicht zugelassenen Auto, das am Ende in Flammen aufgeht, kein Führerschein aber Gras dabei und Promille im Blut - am helllichten Tag. Klingt nach dem Nachmittagsprogramm im Privatfernsehen. Ist aber in Marktredwitz (Kreis Wunsiedel) genau so passiert.

Ein 20-Jähriger soll am Mittwoch auf der A93 ein Rennen gegen seine Mutter gefahren sein. Ein Zeuge beobachtete einen ersten Unfall zwischen den beiden Autos bei Marktredwitz in der Nähe der Autobahn, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Anschließend seien die beiden auf die A93 gefahren, der Zeuge hinterher.

Mutter und Sohn lieferten sich augenscheinlich ein Rennen

Mit bis zu 200 Stundenkilometern ging es laut Polizei in Richtung Regensburg. Die Autos „überholten sich dabei auch mehrmals gegenseitig und vollführten in diesem Zusammenhang waghalsige Fahrmanöver“, hieß es weiter zu dem Vorfall am Mittwoch. Insgesamt sei der Eindruck eines Rennens aufgekommen.

Zwischenzeitlich verlor der Zeuge laut Mitteilung die beiden Autos, allerdings wurde der Polizei ein brennendes Auto bei Weiden, rund 45 Kilometer südlich von Marktredwitz, gemeldet. Der 20-jährige Fahrer habe noch versucht zu fliehen, konnte aber kurz darauf festgenommen werden.

Beide „Rennfahrer“ betrunken

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Außerdem fanden die Polizisten laut Mitteilung eine geringe Menge Cannabis bei dem jungen Mann. Einen Führerschein konnte er aber nicht vorweisen.

Das nicht zugelassene Auto brannte laut Polizei vollständig aus, für die Löscharbeiten blieb die Autobahn in Richtung Regensburg für eine Stunde voll gesperrt. Die Bandbreite der Anzeigen reicht von Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen über Trunkenheit im Verkehr bis hin zu Fahren ohne Fahrerlaubnis. Seine 48 Jahre alte Mutter aus dem anderen Auto sei ebenfalls betrunken gewesen.

