Prozesse Bewährung für Todesschuss an der B16 Jagdleiter Hans-Jürgen H. muss mit einer schweren Bürde leben – und mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung.

Von Wolfgang Ziegler

Mail an die Redaktion Einsamkeit auf der Anklagebank: Jagdleiter Hans-Jürgen H. wurde wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Foto: Ziegler

Amberg.Der Vormittag des 12. August 2018 kannte nur Verlierer – jedenfalls auf der Bundesstraße 16 bei Nittenau. Der eine war Harald „Harry“ Söldner (47) aus Regensburg, der an jenem Tag von einer Minute auf die andere den Tod fand. Der andere ist Hans-Jürgen H. (46) aus dem Weiler Goppeltshof, der seitdem noch immer jeden Tag ein bisschen stirbt. Er, der damals bei einer Drückjagd auf einem Maisfeld als Jagdleiter fungierte, wurde am Mittwoch von der Ersten Strafkammer des Landgerichts Amberg wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr mit Bewährung verurteilt. Er hatte ein Wildschwein erlegt, das Projektil den Körper des Tieres durchschlagen und den Regensburger, der als Beifahrer in einem vorbeifahrenden Auto saß, tödlich getroffen.

