Justiz

Bewährungshelfer betreuen mehr als 23 000 Verurteilte

In Bayern betreuen Bewährungshelfer mehr als 23 000 Verurteilte. Dies teilte Justizminister Winfried Bausback (CSU) am Sonntag in München mit. Danach waren zum Ende vergangenen Jahres im Freistaat genau 23 151 Probanden einer Bewährungshelferin oder einem Bewährungshelfer unterstellt. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl leicht zurück (-1,36 %).