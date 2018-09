Kriminalität Bewaffneter Bankräuber auf der Flucht Der Täter überfiel eine Bank im Nürnberger Land und konnte unerkannt flüchten. Die Polizei warnt vor ihm.

Mail an die Redaktion Wie viel der Räuber erbeutet hat, ist noch nicht bekannt. Foto: Stefan Puchner/Archiv

Röthenbach an der Pegnitz.Nach einem Banküberfall im Landkreis Nürnberger Land ist der Täter am Dienstag unerkannt geflüchtet. Er hatte die Bankangestellten nach Angaben der Polizei mit einer Pistole bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Mit wie viel Geld er flüchten konnte, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei fahndete nach einem 16 bis 25 Jahre alten Mann in dunkler Kleidung. Er soll eine dunkle Baseballmütze getragen haben. Der Mann sei möglicherweise bewaffnet, warnte ein Polizeisprecher.

