Ermittlungen Bewaffneter in Münchner Universität festgenommen

In der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München hat ein Bewaffneter am Dienstagvormittag für Aufregung gesorgt. Der Mann sei mittlerweile im Gebäude festgenommen worden, teilte die Polizei mit, die mit einem Großaufgebot vor Ort war. Es habe aber keine konkrete Gefahr bestanden. Zur Art der Waffe, zur Identität des Täters oder zu möglichen Hintergründen machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Auch ob sich der Bewaffnete in einem Raum mit Studenten oder Lehrenden befunden hatte, sagten sie nicht.

dpa