Kriminalität Bewaffneter Täter nach Überfall auf Flucht: Polizei warnt Nach einem Überfall auf einen Supermarkt in Röthenbach an der Pegnitz (Nürnberger Land) ist der bewaffnete Täter auf der Flucht.

Röthenbach an der Pegnitz.Die Polizei warnte am Donnerstagabend per Twitter vor dem Mann: „Nicht an den Täter herantreten, sondern die Polizei unter 110 verständigen!“ Der Täter sei etwa 1,80 Meter groß, trage dunkle Kleidung eine Mütze, eine weiße Tüte und habe eine Pistole dabei. Die Polizei suche auch mit einem Polizeihubschrauber nach ihm.

