Jahresrückblick Bewegende Geschichten im Marinaforum Beim Jahresrückblick „Menschen, die bewegen“ am Samstagabend wird es emotional und glamourös. Um 19.30 Uhr geht es los.

Regensburg.Hinter jeder Schlagzeile, hinter jeder kuriosen Meldung, aber auch hinter jeder tragischen Geschichte stehen Menschen. Mal prominent, mal völlig unbekannt. Die Mittelbayerische holt diese Menschen am Samstagabend auf die Bühne des Regensburger Marinaforums. Um 19.30 Uhr startet der regionale Jahresrückblick. Wer keine Karten für die Veranstaltung hat, kann das Event auf www.mittelbayerische.de abrufen.

Spannende Gäste im Marinaforum

Obwohl die Gala schon in ihr drittes Jahr geht, gibt es eine Premiere. Zum ersten Mal findet die Veranstaltung im Marinaforum im Regensburger Stadtosten statt. Mit dabei sind unter anderem Irene Maria und Anna Maria Sturm. Mutter und Tochter erzählen bei „Menschen, die bewegen“ ihre persönliche WAA-Geschichte. Der aus dem Fernsehen bekannte Pferdetrainer Bernd Hackl wird sein Geheimnis für ein gutes Miteinander zwischen Mensch und Tier verraten und Biochemiker Prof. Dr. Thomas Scheibel erklärt, wie Spinnen ihm zur Erfindung seines Lebens verhalfen. Noch nicht einmal offiziell eröffnet, ist das Museum der Bayerischen Geschichte schon jetzt Gesprächsthema Nummer eins in Regensburg. Architekt Stefan Traxler und Günter Wetzel, dessen Flucht aus der DDR im neuen Museum eine Rolle spielen wird, sind am 1. Dezember zu Gast.

Vier von vielen Geschichten WAA damals und heute: Irene Maria Sturm (l.) war Vorkämpferin am WAA-Bauzaun, ihre Tochter Anna Maria war als kleines Kind dabei. Die Mutter erinnert sich an historische Ereignisse. Die Tochter verkörpert als Schauspielerin im neuen „Wackersdorf“-Film eine strikte WAA-Gegnerin.

Lauf der Extreme: Holly Zimmermann will hoch hinaus. Die 48-Jährige bewältige dieses Jahr einen Ultralauf über 60 Kilometer auf dem Mount Everest. Zuvor hat sie Läufe bei minus 20 Grad durch Grönland gemacht und einen Wüstenlauf über 257 Kilometer in Marokko.

Kampf gegen Krankheit: Reinhard Söll, Veranstalter der Regensburger Schlossfestspiele, kämpfte sich nach einer schweren Gehirnblutung 2017 zurück ins Leben – mit Willensstärke und der Unterstützung seiner Partnerin Swetlana Panfilow. Beide werden gemeinsam zur Gala kommen.

Bauwerk mit Kontroverse: Der Frankfurter Architekt Stefan Traxler entwarf das Museum der Bayerischen Geschichte am Regensburger Donaumarkt. Noch nicht eröffnet, war der 88-Millionen-Bau schon Top-Gesprächsthema. Nicht alle sind begeistert – und Traxler stellt sich der Kritik.

Reinhard Söll ist zu Gast

Anja Wolbergs spricht über die aufwühlende Zeit seit der Trennung von ihrem Noch-Ehemann, dem suspendierten Regensburger Oberbürgermeister, die sie in ihrem Roman „In Liebe, Jana“ verarbeitet hat. Auch Konzertveranstalter Reinhard Söll und seine Lebensgefährtin Swetlana Panfilow werden zu Gast sein. Der umtriebige Impresario hat einen schweren gesundheitlichen Einschnitt hinter sich und wird bei „Menschen, die bewegen“ von Krankheit und Genesung erzählen. Neben diesen und weiteren spannenden Interviews erwartet die Zuschauer im Marinaforum Musik der Showband um Gerwin Eisenhauer und Markus Engelstädter.

Die Ticketerlöse kommen jedes Jahr einem guten Zweck zugute. 2016 wurde die Organisation Sea-Eye, die Flüchtlinge im Mittelmeer rettet, mit 15 000 Euro unterstützt. Im vergangenen Jahr erhielt die Organisation „Mütter in Not“, die alleinerziehenden Müttern und Vätern sowie Familien unter die Arme greift, einen Scheck über ebenfalls 15 000 Euro. In diesem Jahr wird der Förderverein für Kinder und Erwachsene mit seltenen Erkrankungen unterstützt – erneut mit dem kompletten Erlös aus den Eintrittskarten.

