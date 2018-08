Trauergottesdienst Bewegender Abschied von Sophia Familie und Freunde gedenken der getöteten Studentin. In seiner Trauerrede verurteilt der Landesbischof den Hass im Netz.

von Christine Straßer

Mail an die Redaktion In der Amberger Paulanerkirche nahmen viele Trauernde Abschied von der getöteten Sophia. Foto: Daniel Karmann/dpa

Amberg.In der Paulanerkirche in Amberg wurde Sophia vor 28 Jahren getauft. Am Mittwoch nahmen ihre Familie, Verwandte, Freunde und Bekannte bei einem Trauergottesdienst Abschied von der getöteten Studentin. Der Mensch, der Sophia gewaltsam aus dem Leben riss, hat viele Menschen in tiefe Traurigkeit gestürzt. Gemeinsam versuchten sie, loszulassen und Orientierung, Halt und Kraft zu finden, auch wenn sie Sophia noch nicht in Gottes Erde legen konnten. Der Leichnam der jungen Frau ist weiterhin in Spanien, weil ihn die zuständige Richterin noch nicht freigegeben hat.

Der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, trug in seiner Trauerrede den Konfirmationsspruch aus dem Matthäus-Evangelium vor, den sich Sophia selbst ausgesucht hatte: „Wer sein Leben findet, der wird’s verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird’s finden.“ Nun erscheine es so, als habe sich etwas von diesem Konfirmationsspruch auf tragische Weise erfüllt. Die Hoffnung an diesem schweren Tag sei, dass Gott die Tränen abwischen werde.

Sophia hinterließ Spur der Freundschaft

Bedford-Strohm würdigte die junge Frau als einen Menschen, dessen „Offenheit, Urvertrauen und Einsatz für die Welt Ausdruck einer tiefen Liebe“ gewesen sei. „Überall, wo sie lebte, hat sie eine Spur der Freundschaft hinterlassen“, sagte er. Sie mache sich auch jetzt noch bemerkbar bei den Menschen, die nach dem Verschwinden der 28-jährigen Studentin, „gemeinsam gehofft, geweint, getrauert und sich gegenseitig gehalten und getröstet und dabei die Kraft der Liebe, die mit dem Menschen Sophia verbunden ist, gespürt haben“.

Der Mordfall an der jungen Ambergerin hatte deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Sophia wollte Mitte Juni von ihrem Studienort Leipzig aus nach Hause trampen. Dabei soll sie laut Polizeiangaben von einem Lastwagenfahrer mitgenommen und auf dem Weg in Oberfranken getötet worden sein. Die Leiche der Ambergerin wurde erst drei Tage später im spanischen Baskenland gefunden. Dort sitzt auch der mutmaßliche Täter, ein 41-jähriger Marokkaner, in Auslieferungshaft. Bis heute ist unklar, wie es dem Verdächtigen gelingen konnte, zwei Grenzen mit der toten Sophia an Bord zu passieren. Als die Familie der 28-Jährigen auf eigene Faust Ermittlungen anstellte, kam sie dem Lkw-Fahrer auf die Spur.

Großes soziales Engagement



In seiner Trauerrede hob Landesbischof Bedford-Strohm das vielfältige Engagement der verstorbenen Sophia hervor. Als Schülersprecherin am Gymnasium, als Vertreterin des studentischen Senats, als Juso-Vorsitzende und als Stadtratskandidatin: Überall sei sie für soziale Gerechtigkeit eingetreten, betonte Bedford-Strohm.

Ihr Einsatz für Flüchtlinge – mehrmals war die Studentin auf die griechische Insel Lesbos gereist, um vor Ort zu helfen – und ihr Engagement für Menschen ungeachtet ihrer Herkunft habe aber auch nach der Festnahme des marokkanischen Lastwagenfahrers „zu unfassbaren Hasskommentaren“ in den sozialen Medien geführt. Der Landesbischof verurteilte das entschieden. „Es ist schwer, diesen Hass auszuhalten. Es ist schwer, zu verstehen, wie Menschen in einer solchen Situation ohne jede Rücksicht auf die trauernden Angehörigen zu solchem Hass fähig sind“, sagte Bedford-Strohm. Die Erfahrung dieses Hasses mache umso deutlicher, wie unverzichtbar die Liebe sei.

Im Sinne Sophias Flüchtlinge: In der Bestimmung der Kollekte aus dem Trauergottesdienst spiegelt sich wider, wofür die getötete Sophia lebte: der Einsatz für andere Menschen. Ein Teil des Geldes geht an den Verein „Freund statt fremd“ in Bamberg, der für praktische Hilfen und Integrationsunterstützung für Flüchtlinge sorgt,

Frauen: Die Organisation medica mondiale, die Frauen Chancen eröffnet, um trotz Erfahrungen entwürdigender und zerstörerischer Gewalt eigenständig und selbstbestimmt leben zu können, bekommt ebenfalls einen Anteil.

Gemeinde: Außerdem soll die evangelisch-lutherische Gemeinde Paulaner unterstützt werden.

Die Antwort kann nur Liebe sein



Nach allem was er über Sophia wisse, glaube er, dass ihr aus dem Herzen gesprochen hätte, was der amerikanische Bürgerrechtler Martin Luther King über die Liebe gesagt habe: „Finsternis kann keine Finsternis vertreiben. Das gelingt nur dem Licht. Hass kann den Hass nicht austreiben. Das gelingt nur der Liebe.“ Bedford-Strohm schilderte, dass Sophia ganz aus dem Vertrauen gelebt habe und andere Menschen nicht als potenzielle Gefahr gesehen habe. Er fügte hinzu: „Vielleicht wäre sie noch am Leben, wenn sie aus dem Misstrauen heraus gelebt hätte. Aber wäre das das bessere Leben gewesen?“

Der Landesbischof war von den Angehörigen gebeten worden, die Trauerrede zu halten. Bedford-Strohm habe ohne zu Zögern zugesagt, hieß es. Er kennt Sophia noch als Studentin aus seiner Zeit als Professor der Universität Bamberg, wie er erklärte. Sophias Vater war früher einmal selbst der Pfarrer der Amberger Paulanerkirche. Den Gottesdienst hatten die Angehörigen und Freunde organisiert, um in aller Ruhe Abschied von Sophia zu nehmen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bayreuth sind die rechtsmedizinischen Untersuchungen in Spanien noch nicht abgeschlossen, deswegen sei die Leiche bisher noch nicht zur Bestattung freigegeben worden. Das Warten auf die Überführung der toten Sophia ist für die Familie eine ungeheure Belastung. „Wir müssen doch einen Ort haben, an den wir gehen können“, hatte ihr Bruder Anfang dieser Woche zu unserer Zeitung gesagt.