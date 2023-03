DWD Bewölktes Wetter zum Start in die Woche

Viele Wolken erwarten die Menschen in Bayern zum Wochenstart. Am Montag kann es in Nordbayern auch zu einzelnen schwachen Schauern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 16 Grad. Am Dienstag ist es im Norden weiterhin bewölkt, während sich im Süden Bayerns auch mal die Sonne zeigt. Am Alpenrand hat es bis zu 18 Grad. Am Mittwoch soll das Wetter laut DWD ähnlich werden: Sonne im Süden und Wolken im Norden. In Franken kann es regnen. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad in Chiemgau.

dpa