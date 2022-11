Würzburg Bewohner verursacht wohl Brand in Kinder- und Jugendhilfe

Bewohner einer Einrichtung für Kinder- und Jugendhilfe in Würzburg haben in dem Gebäude offenbar einen Brand mit mehreren Verletzten verursacht. Ob das Feuer absichtlich oder aus Versehen gelegt wurde, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

dpa