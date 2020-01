Brände Bewusstloser Mann bei Wohnungsbrand vom Nachbarn gerettet Bei einem schweren Wohnhausbrand in Mittelfranken am Freitagmorgen hat ein 47-Jähriger seinen Nachbarn vor den Flammen gerettet.

Herrieden.Der 22-Jährige war bewusstlos in seiner Wohnung und wurde von einem Anwohner vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus der Wohnung geborgen, wie die Polizei mitteilte. Beide Männer wurden mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Das Feuer sei Polizeiangaben zufolge in der Obergeschosswohnung des Bewusstlosen in einem Zweifamilienhaus in Herrieden (Landkreis Ansbach) ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe bereits der gesamte Dachstuhl gebrannt. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude konnte aber verhindert werden. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 250 000 Euro. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar.