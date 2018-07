Bayern Bezahlte Rechnung: Geheimnis gelüftet Der Gast in einem Straubinger Lokal, der die Rechnung einer Gruppe von Schülern einer Förderschule bezahlte, ist bekannt.

Mail an die Redaktion Diesen Zettel überbrachte der Wirt den Kindern ihren beiden Betreuerinnen. Foto: St. Wolfgang

Straubing.Bis vor Kurzem war er noch ein unbekannter Held, jetzt wurde sein Name bekannt. Dirk Harmssen heißt der Mann, der in einem Straubinger Lokal die Rechnung einer Gruppe von acht Kindern der Bildungsstätte St. Wolfgang sowie ihrer zwei Betreuerinnen übernommen hatte. Das berichtet die Passauer Neue Presse.

Auf dem Zettel, den er an der Theke abgab schrieb er „Vielen Dank, dass Sie sich so toll um diese außergewöhnlichen Kinder kümmern.“ Darunter setzte er seine Initialen D. H.. Harmssen ist Unternehmer aus Landshut. Bekannte haben wohl seine Handschrift erkannt und seinen Namen in den sozialen Netzwerken bekannt gemacht.

