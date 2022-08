Gewaltverbrechen Beziehungstat in Mühldorf: Frau getötet, mutmaßlicher Täter gefasst

Merken

Mail an die Redaktion In Mühldorf wurde am Sonntag eine Frau getötet. Foto: Eß

Mühldorf a. Inn, Stadt.In Mühldorf am Inn wurde am Sonntag eine Frau getötet. Laut Auskunft der Polizei war es wohl eine Beziehungstat. Die Kripo ermittelt zum Tathergang.

Großeinsatz in der Nacht von Sonntag auf Montag in Mühldorf am Inn. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei waren im Stadtgebiet unterwegs, darunter waren auch zivile Beamte sowie Hundeführer. Zudem waren zahlreiche Rettungskräfte vor Ort.







Auslöser des Großeinsatzes war ein Gewaltverbrechen im Hammerfußweg, wie Carolin Englert, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, am Montag mitteilt. Eine Frau wurde getötet, der Täter war flüchtig. Doch noch während der Nacht konnte der mutmaßliche Täter festgenommen werden. Laut Englert handle es sich um eine Beziehungstat, die Frau wurde demnach vor „einem Wohnanwesen“ getötet.

Der Tathergang ist am Montagmorgen noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Im Laufe des Montags soll es jedoch weitere Erkenntnisse geben, sagt Englert.

− nb