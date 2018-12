Sitzung Bezirk schultert einen Rekord-Haushalt Sozialausgaben steigen deutlich an. Das Gremium sieht aber kein Einsparpotenzial bei den Schwachen unserer Gesellschaft.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Das Verwaltungsgebäude wird im kommenden Jahr durch einen Anbau erweitert. Foto: Mario Kick, lichtbildwerke.org

Regensburg.Der neue Bezirkstag hat gestern in seiner Sitzung den Etat für das Jahr 2019 abgesegnet – mit Kritik, aber am Ende doch einstimmig. Mit 501 Millionen Euro sind die Ausgaben um über 60 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Allein die Kosten im Sozialbereich steigen um knapp 27 Millionen Euro auf 437,2 Millionen Euro. Bezirkstagspräsident Franz Löffler (CSU) sagte: „Die gesellschaftliche Bedeutung der Aufgaben des Bezirks ist größer denn je vor dem Hintergrund einer sich verändernden Welt.“ Dafür bekam er auch aus den Reihen der Freien Wähler, der SPD, der FDP, den Grünen und der linken Bezirksrätin Zustimmung. „Ich sehe kein Einsparpotenzial“, sagte etwa Bezirksrat Stefan Potschaski (FDP). „Was wären wir für eine Gesellschaft, die die Schwachen alleine lässt.“ Die AfD mahnte allerdings an: „Bei allem Respekt für die Leistungen darf man doch den Steuerzahler nicht aus den Augen verlieren“, so Wolfgang Pöschl.

Bescheidener Kulturetat

Der größte Posten im Haushalt ist die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, die 251 Millionen Euro verschlingt, die Hilfen zur Pflege schlagen mit 81 Millionen Euro zu Buche. Die höheren Kosten seien vor allem in steigenden Fallzahlen begründet, aber auch in höheren Kosten für Pflegesätze und Vergütungsleistungen in Behinderteneinrichtungen, Pflege und Altenheimen. Der Kulturetat schlägt mit 4,5 Millionen Euro eher bescheiden zu Buche.

Dennoch gelingt es dem Bezirk, den Hebesatz für die Umlage konstant bei 18,2 Prozent zu halten. „Das ist natürlich sehr erfreulich“, sagte die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger (FW). Richard Gaßner (SPD) warnte allerdings die Umlagezahler davor, von einer dauerhaften Entwicklung auszugehen. „2021 sind keine Rücklagen mehr im Topf und dann steht wieder eine deutliche Steigerung der Bezirksumlage an.“ Dass man derzeit die deutlich gestiegenen Ausgaben gut schultern kann, liegt zum einen an einer Kostenerstattung, die der Bezirk für die Versorgung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge erhält. Im Jahr 2019 sind das 24 Millionen Euro und 2020 weitere vier Millionen Euro. Rund acht Millionen Euro werden in den Haushalt eingebracht, über 15 Millionen zunächst als Rücklage verbucht. Zusätzlich spült die Umlagekraftentwicklung der Landkreise und kreisfreien Städte rund 14 Millionen zusätzlich in die Kassen.

Der Bezirkshaushalt in Zahlen 501 Millionen: So hoch ist das Haushaltsvolumen des Bezirks Oberpfalz für 2019 in Euro. Neuer Rekord! Zum Vergleich: 2018 lag das Volumen bei 439,5 Millionen Euro.

18,2 Prozent: Stabil zu 2018 bleibt der Hebesatz der Bezirksumlage, die von den Landkreisen und kreisfreien Städten an den Bezirk geleistet wird.

41 Stellen: So viele Mitarbeiter werden in der Bezirksverwaltung neu eingestellt. Schwerpunkt ist die Sozialverwaltung. Das Verwaltungsgebäude muss dafür vergrößert werden.

2,5 Millionen: So viel wird im Haushalt 2019 für einen Anbau an das Verwaltungsgebäude eingeplant.

Über 13 000 Menschen in der Oberpfalz erhalten derzeit Leistungen aus der Sozialhilfe. Der Sozialetat, der über 90 Prozent des Bezirkshaushalts ausmacht sei keine Verhandlungsmasse, betonte der Bezirkstagspräsident mehrfach. Der Bezirk habe eine Verantwortung gegenüber jedem auf Hilfestellung angewiesenen Menschen, aber auch gegenüber den knapp 10 000 Beschäftigten in den Oberpfälzer Sozialeinrichtungen, die vom Bezirk mitfinanziert würden.

41 neue Stellen

Im kommenden Jahr werden 41 Stellen neu geschaffen und dafür muss auch das Verwaltungsgebäude in Regensburg erweitert werden. 2,5 Millionen Euro sind im Haushalt eingestellt. Grünen-Bezirksrat Stefan Christoph forderte, eine ökologische Bauweise zu prüfen. Mit sechs Rednern dauerte die Haushaltssitzung diesmal über zwei Stunden. Am Ende fasste Toni Dutz (CSU) aber zufrieden zusammen: „Wir sind zwar der kleinste Bezirk, aber der feinste in Bayern.“