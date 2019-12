Finanzen Bezirk: Sozialausgaben steigen weiter Der Bezirkstag der Oberpfalz stimmte dem Haushalt 2020 mit einem Volumen von 486,4 Millionen Euro zu.

Von Daniel Pfeifer

Der Bezirkstag der Oberpfalz kam am Donnerstag zu seiner letzten Sitzung im Jahr 2019 zusammen. Foto: Pfeifer

Regensburg.Zum Jahresabschluss gilt es für öffentliche Organe, auf die vergangenen Monate zurückzublicken und sich über die Finanzlage des kommenden Jahres zu beraten. Am Donnerstag beschloss der Bezirkstag der Oberpfalz in seiner letzten Sitzung des Jahres den Haushaltsplan für das Jahr 2020: vor allem Sozialausgaben steigen.

Die große Mehrheit des Bezirkstags stimmte am Ende dem Haushalt zu. Nur der AfD-Fraktionsvorsitzende Pöschl stimmte dagegen. In Gesamtzahlen beträgt das kommende Haushaltsvolumen 486,4 Millionen Euro. Das ist ein Rückgang von 15 Millionen im Vergleich zu diesem Jahr. Diese Zahlen trügen jedoch, denn sie sind in erster Linie das Ergebnis eines drastischen Einbruchs der UMA-Rückerstattungsansprüche. UMA steht für „Unbegleitete Minderjährige Ausländer“. Für die vergangenen Jahre, so erklärte Bezirkstagspräsident Franz Löffler, habe gegolten: „Wer den Haushalt verstehen muss, muss UMA verstehen.“ Doch das Thema habe mit der Abkühlung der Flüchtlingskrise deutlich an Einfluss verloren.

Stetiger Ausbau medizinischer Einrichtungen

Was jedoch stetig an Einfluss gewinne, seien die benötigten Gelder für Pflege, Behinderte und psychisch Betroffene. 14000 Menschen befinden sich im Leistungsbezug des Bezirks der Oberpfalz. Dementsprechend stark betrifft den kommenden Haushalt die dritte Stufe des Bundesteilhabegesetzes und das Angehörigenentlastungsgesetz. Stefan Christoph (Grüne) und Toni Dutz (CSU) kritisierten dabei, dass die Regelungen, wenn auch inhaltlich größtenteils begrüßt, ohne Mitspracherecht vom Bund aufgedrückt werden.

Die Medizinische Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz (medbo), eines der bedeutendsten Posten des Bezirks, wird weiter stetig ausgebaut. 3300 Mitarbeiter kümmern sich vor allem um die psychische und neurologische Gesundheit ihrer Patienten. Die nächsten fünf Jahre sehen Investitionen in Höhe von 121 Millionen Euro vor.

Weiteres Thema war die Fachkräftedebatte. Franz Löffler stellte ein Projekt zur Rekrutierung philippinischer Pfleger heraus. „Filipinos passen gut zu unserer Wertekultur,“ betonte er dabei. SPD-Bezirksrat Gaßner forderte jedoch für die Unterbringung solcher Fachkräfte ein Wohnungs-Konzept.

