Auszeichnung Bezirk würdigt großen „Brückenbauer“ Hans Eibauer wird für sein grenzüberschreitendes Engagement geehrt. Sein Lebenswerk ist das Centrum Bavaria Bohemia.

Von Elisabeth Angenvoort

Mail an die Redaktion Kulturreferent Richard Gaßner, Präsident Franz Löffler und Irene Träxler (CeBB) gratulierten Hans Eibauer (v. l.). Der Schwandorfer Landrat Thomas Ebeling (r.) schloss sich den Glückwünschen an. Foto: Elisabeth Angenvoort/Elisabeth Angenvoort

Regensburg.Eine Veranstaltung dieser Größenordnung sei in Zeiten von Corona „nicht ganz einfach“, sagte Franz Löffler, in dritter Amtszeit Bezirkstagspräsident, zur Eröffnung der Sitzung des Bezirkstags der Oberpfalz am Donnerstag. Doch sei man in den Räumen der medbo „sicher und gut aufgehoben“. Besonders freue er sich über die Ehre der Teilnahme von Regierungspräsident Axel Bartelt.

Dank an medizinisches Personal

Im Vorfeld der Sitzung sprach Löffler seinen großen Dank an alle jene aus, die „diese Pandemie bestmöglich begleitet haben“. Die Situation sei nie „entglitten“. Bartelt schloss sich diesem Dank uneingeschränkt an. Die medbo mit ihrem gesamten Personal habe die „Mammutaufgabe“ der Krisenbewältigung hervorragend gemeistert.

Bezirksmedaille der Oberpfalz (1977): Erster Träger Johann Pösl (1907 bis 2003), Politiker (CSU) und von 1954 bis 78 Bezirkstagspräsident

(2019): Letzte Trägerin Ilse Danziger, Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Regensburg

Im Anschluss an die Sitzung wurde der ehemalige Bürgermeister von Schönsee, Hans Eibauer, mit der Bezirksmedaille geehrt, der höchsten Auszeichnung, die der Bezirkstag vergibt. Damit zählt Eibauer nun offiziell zu dem besonderen Kreis jener Menschen, die sich in herausragender Weise um die Oberpfalz verdient gemacht haben.

Centrum Bavaria Bohemia gegründet

Der Vorschlag für diese Auszeichnung kam von Kulturreferent Richard Gaßner (SPD) und wurde bereits im Dezember 2019 einstimmig vom Bezirkstag angenommen. Eibauer habe die Oberpfalz in vielen Bereichen geprägt und begleitet, sagte Löffler in seiner Laudatio. Sein Lebenswerk ist die Gründung und Förderung des (CeBB).

Dass einem „Brückenbauer“ wie ihm, der schon sehr früh und immer wieder seine Hand in Freundschaft gereicht hat, diese Auszeichnung in einer Zeit verliehen wird, in der man sich auf Abstand konzentriert, dies sei so nicht vorhersehbar gewesen, sagte Löffler.

Er appellierte an die Anwesenden, den „vielfach vollzogenen Hand- und Brückenschlag“ wieder neu zu suchen und zu praktizieren, sobald die Umstände es ermöglichen. Gerade in dieser Krisenzeit habe sich die Stärke der Verbindungen zwischen der Tschechischen Republik und der Oberpfalz gezeigt – das, wofür Eibauer sich bis heute unermüdlich einsetze.

Grünes Band Europas

Eibauer bedankte sich seinerseits bei allen, die „über Jahre mitgewirkt haben, dass wir eine offene Oberpfalz werden“. Durch die gegenwärtige Krise sei man zwar „ein Stück zurück geworfen worden“, doch sei er überzeugt, dass gemeinsam mit dem „grünen Band Europas“ ein Schritt getan werden könne, um die Grenzen in den Köpfen zu überwinden.