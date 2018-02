Verbände Bezirketag fordert bessere Pflegeberatung für ganz Bayern Zur besseren Beratung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen fordert der Bayerische Bezirketag flächendeckend die Einrichtung zusätzlicher Pflege-Stützpunkte. Bislang gibt es in Bayern nur neun dieser zentralen und kostenlosen Beratungszentren. Nach Ansicht des Verbandes könnten weitere Stützpunkte verhindern, dass es im Freistaat wegen sich geänderter Zuständigkeiten Probleme bei der Beratung gibt. Bisher waren dafür alleine die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig.

Mail an die Redaktion Der Präsident des bayerischen Bezirkstags, Josef Mederer. Foto: Peter Kneffel/Archiv

München.Der Bezirketag fürchtet, dass die Angehörigen durch viele, nur auf ihre jeweilige Zuständigkeiten beschränkte, Beratungsstellen nicht die besten Informationen erhalten und zudem vermeidbare Kosten entstehen. Pflegestützpunkte bieten eine unabhängige und kostenlose Beratung zu allen Themen rund um die Pflege.

Der Präsident des Bayerischen Bezirketags, Josef Mederer, will heute in München Details zu der Forderung vorstellen. Darüber hinaus will er die Grundzüge des zukünftigen Psychisch-Kranken-Hilfen-Gesetzes und die damit verbundenen Positionen und Forderungen des Bezirketags erläutern.