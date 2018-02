Verbände

Bezirketag: Für jeden Landkreis einen Pflege-Stützpunkt

Zur besseren Beratung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen muss es nach Ansicht des Bayerischen Bezirketags in allen Landkreisen Pflege-Stützpunkte geben. Je nach Einwohnerzahl sei aber auch denkbar, dass sich Landkreise zusammenschließen, sagte der Präsident des Bayerischen Bezirketags, Josef Mederer, am Dienstag in München. Bislang gibt es in den 71 Landkreisen sowie 25 kreisfreien Städten in Bayern nur neun zentrale und kostenlose Beratungszentren.