Bayern Bezirksjugendring: Wahlrecht für Teenies Der Dachverband der Jugendverbände in der Oberpfalz fordert bei der Vollversammlung in Amberg eine Senkung des Wahlalters.

von Heike Haala

Merken

Mail an die Redaktion Die Oberpfälzer Jugendarbeit richtete in Amberg den Blick auf die Kommunalwahlen. Foto: Oskar Peter

Amberg.Die Oberpfälzer Jugendarbeit macht sich in einer Pressemitteilung für eine zügige Senkung des Wahlalters bei Kommunalwahlen stark. Bezirksjugendring-Vorsitzender Philipp Seitz sagte demnach bei der Vollversammlung in Amberg, dass gerade die Kommunalwahlen das unmittelbare Lebensumfeld der jungen Menschen betreffen. Hier könnten die Jugendlichen miterleben, wie sich die Entscheidungen der Mandatsträger direkt vor Ort auswirken. Stefan Christoph, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Oberpfälzer Bezirkstag, unterstützt die Forderungen der Oberpfälzer Jugendarbeit ausdrücklich. Er sprach von einem „längst überfälligen Schritt“. Wenn es nach ihm ginge, sollten junge Menschen schon mit 14 Jahren wählen dürfen.

Der Bezirksjugendring Oberpfalz ist der Zusammenschluss aller Jugendverbände in der Oberpfalz, in denen annähernd 200 000 Kinder und Jugendliche organisiert sind. Die Vollversammlung, die dieses Mal in Amberg tagte, ist damit das höchste Gremium der Oberpfälzer Jugendarbeit.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.

Aktuelles aus der Region und der Welt gibt es über den Facebook Messenger, Telegram und Notify direkt auf das Smartphone