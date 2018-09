Krankenhäuser

Bezirkskliniken Mittelfranken: Rücktrittsforderung

Wegen mangelhafter Abläufe in den Bezirkskliniken Mittelfranken wollen SPD, Grüne und Linke im Bezirkstag in Ansbach den Rücktritt von Klinik-Chef Helmut Nawratil. Uwe Schildbach (Linke) forderte sogar den Rücktritt von Bezirkstagspräsident Richard Bartsch als politisch Verantwortlichem. Sonderprüfer hatten am Montag dem Bezirkstag in Ansbach ihren Bericht vorgelegt, wonach es in den Kliniken Lücken bei der Dokumentation sowie Fehler bei Ausschreibung und Vergabe von Projekten gab, was zu deutlichen Kostensteigerungen und möglicherweise zu rückwirkenden Kürzungen von Fördermitteln führt. „Eine größere Watschn kann der Vorstand gar nicht bekommen. Es ist wie ein K.o.-Schlag“, sagte Klaus Hiemeyer (Grüne).