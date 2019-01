Biathlon Biathletinnen mit Dahlmeier in der Staffel von Ruhpolding Mit der zweimaligen Olympiasiegerin Laura Dahlmeier wollen die deutschen Biathletinnen beim Heim-Weltcup in Ruhpolding in der Staffel die Podestplätze angreifen.

Laura Dahlmeier spricht während einer Pressekonferenz. Foto: Sven Hoppe

Ruhpolding.Die 25-Jährige absolviert heute ihren ersten Staffeleinsatz in diesem Winter. Hinter Startläuferin Vanessa Hinz läuft die sonst als Schlussläuferin gesetzte Dahlmeier an Position zwei, es folgen Franziska Preuß und Denise Herrmann. In Oberhof vor einer Woche, wo Dahlmeier nach einer Grippe über Silvester aussetzte, hatte es für die deutschen Skijägerinnen zu Rang zwei gereicht. Den jüngsten Sieg in Ruhpolding gab es vor einem Jahr.