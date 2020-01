Biathlon Biathlon-Haus Schempp/Preuß: „Wir haben ein Krankenzimmer“ Im Haus der beiden Biathleten Franziska Preuß und Simon Schempp gibt es einen Extra-Raum.

Merken

Mail an die Redaktion Franziska Preuß aus Deutschland in Aktion. Foto: Sven Hoppe/dpa

Ruhpolding.„Ja, wir haben ein Krankenzimmer. Da war ich die ganze Zeit“, sagte die gerade erst in die Damen-Nationalmannschaft zurückgekehrte Preuß dem TV Sender Sky Sport News HD. „Mit zwei Leistungssportlern im Haushalt“, müsse man auf alle Fälle vorbereitet sein, meinte die 25-Jährige.

Die ehemalige Staffel-Weltmeisterin hatte zuletzt eine Krankheitspause einlegen müssen, bestreitet beim Weltcup-Sprint in Ruhpolding an diesem Mittwoch (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) ihr erstes Rennen in diesem Jahr. Ihr Freund Simon Schempp versucht gerade, die verlorene Form wieder aufzubauen. Der 31 Jahre alte Ex-Weltmeister ist in der Chiemgau Arena nicht am Start.