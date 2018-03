Agrar Bibberwinter: Kein Spargel zu Ostern Der erneute Wintereinbruch bremst die Bauern in der Region aus, Ernten verzögern sich. Doch der Frühling ist schon in Sicht.

Von Lisa Pfeffer

Mail an die Redaktion Auch Folien helfen nicht viel. Der Spargel startet heuer verspätet. Foto: dpa

Regensburg.Das Festmahl zu Ostern muss dieses Jahr ohne Spargel auskommen. Klar, Ostern findet dieses Jahr früh statt. Doch Schuld am spargelfreien Fest ist der eisige Winter, der gerade noch in die Verlängerung geht. Für den Spargel ist es noch zu kalt, um ihn zu ernten. „Vereinzelt können beheizte Felder helfen, aber im Großen und Ganzen wird Ostern ohne Spargel stattfinden müssen“, bestätigt der stellvertretende Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands, Thomas Scheuerer.

Der erneute Wintereinbruch in den letzten Tagen ist statistisch gesehen keine Besonderheit. „Wenn man in den Archiven kramt, sieht man, dass die Ostereier die letzten Jahre immer wieder im Schnee gesucht werden mussten“, sagt Gerhard Lux, Pressesprecher des Deutschen Wetterdienstes.

„Um die Jahreszeit sind wir selten auf dem Acker“ Thomas Scheuerer, Landwirt



Und auch Scheuerer gibt zu: „Wenn man ehrlich ist, ist so ein Wetter im März nichts Ungewöhnliches. Um die Jahreszeit sind wir selten auf dem Acker.“

Der Winter hatte auch Positives

Klimatechnisch startete der Winter außergewöhnlich gut – für alle, die es mild mögen. Dezember und Januar waren sehr warme Monate, der sogenannte „phänologische Vorfrühling“ hatte einen rasanten Vorsprung von gut drei Wochen – verglichen mit dem langjährigen Mittel. Diese Temperaturen sorgten in der Landwirtschaft jedoch für schlechte Bodenbefahrbarkeit sowie eine nicht zur Ruhe kommende Pflanzenwelt.

Im Februar stellte sich die Wetterlage dann um: Zweistellige Minusgrade ließen die Böden tief gefrieren. Viel Sonne und zugleich fehlende Niederschläge trockneten die Böden aus. Viele Bauern hatten deshalb Probleme mit der Gülleausbringung. „Wenn der Boden noch zu sehr gefroren ist, darf man keine Gülle ausbringen. Das hat schon so manchem zu schaffen gemacht“, sagt Scheuerer, der selbst Landwirt ist. Er fasst zusammen: „Der Januar war etwas zu warm, der Februar zu kalt. Und jetzt im März schauen wir halt mal.“ Im Großen und Ganzen sei aber alles im grünen Bereich. „Wir haben eigentlich keine größeren Probleme.“ Im Gegenteil: Der Winter war überdurchschnittlich nass, das komme den Wäldern zugute. „Manche sind halt nervös, dass sie zu spät aufs Feld raus kommen, aber dafür gibt es eigentlich keinen Grund.“

„Wir Landwirte arbeiten ständig mit der Natur zusammen und die ist eben immer für eine Überraschung gut“ Thomas Scheuerer, Landwirt



Und überhaupt: „Wir Landwirte arbeiten ständig mit der Natur zusammen und die ist eben immer für eine Überraschung gut. Ich finde, gerade das ist das Schöne an unserem Job.“

Bayern: Kühl, aber sonnig

Warum es trotz normaler Bedingungen vielen jedes Jahr wieder so vorkommt, als wäre dieser Winter besonders kalt und lange gewesen, erklärt Lux vom deutschen Wetterdienst: „Die Leute haben kein Gespür für Klima. Keiner kann sich noch an das Wetter vor zehn Jahren erinnern, wenn man nicht gerade Meteorologe ist.“ Durch den Klimawandel seien wir an mildere Temperaturen gewöhnt und normale Winter wirkten subjektiv besonders kalt. Doch laut Wetterexperte Lux sind die Menschen das mittlerweile einfach nicht mehr gewöhnt. „Das ist kein Vergleich zu den Wintern in den 50er und 60er Jahren. Das war barbarisch. So was haben wir heutzutage gar nicht mehr.“ Bayern sei zwar im Vergleich oft das kühlste Bundesland, dafür aber auch das sonnigste.

Tipps für den heimischen Garten Der erste Schritt: Im April fängt der Garten langsam an zu sprießen. Als Erstes steht das Vertikutieren und Düngen an.

Der Boden: Der Beetboten sollte aufgelockert werden, wenn das der Frost nicht geschafft hat. Wenn es dann wärmer wird, kann eine Schicht Kompost in den Boden kommen.

Winterpflanzen: Typische Winterpflanzen können im Frühling in den Garten umziehen. Dazu gehört etwa der Glücksklee.

Eingelagerte Pflanzen: Eingelagerte Kübelpflanzen sollten nun ans Fenster oder in Kleingewächshäuser und Wintergärten umziehen, wo sie mehr Licht abbekommen.

Die Wetteraussichten für die restliche Woche lassen auch schon fast Frühlingsgefühle hochkochen: Die Temperaturen steigen am Wochenende in die Plusgrade, am Samstag soll es laut Deutschem Wetterdienst bis zu sieben Stunden Sonne geben. Am Sonntag kann sich die Sonne in der Oberpfalz weniger gut durchsetzen, dafür bleibt es trocken und die Temperaturen können in den zweistelligen Plus-Betrag klettern.

Wird es erst richtig frühlingshaft, schmeckt der Spargel auch wieder besonders gut – und die Landwirte können aufs Feld und unbeschwert arbeiten. Als Erstes wird im Frühling das Sommergetreide gesät, dann kommen die Zuckerrüben. Und bald blüht es auch wieder in den heimischen Gärten – dann ist der Winter wieder vergessen. Zumindest bis zum nächsten Dezember.

