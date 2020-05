Anzeige

Kriminalität Biber mit Schrotflinte erschossen Einen mit einer Schrotflinte erschossenen Biber hat ein Mann in Niederbayern gefunden.

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Hofkirchen.Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entdeckte der Spaziergänger das tote Tier am Vortag in einem Wassergraben in Hofkirchen (Landkreis Passau) und brachte es zu einer Tierärztin. Diese habe Schrotschüsse als Todesursache festgestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.