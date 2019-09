Verkehr Biber verursacht Straßensperrung Ein Biber und seine Lust auf Bäume haben in Neu-Ulm dafür gesorgt, dass ein Teil der Staatsstraße 2029 für rund 30 Minuten gesperrt werden musste.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Biber sitzt im Wasser. Foto: Felix Heyder/Archiv

Neu-Ulm.Der Nager hatte mehrere Bäume am Rand der Straße zwischen Reutti und Holzschwang angefressen - eine zwölf Meter hohe Weide drohte auf die Straße zu fallen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Baum wurde nun am Montagnachmittag von oben mit einer Drehleiter Stück für Stück abgetragen und die Straße vorsorglich gesperrt. Zwei weitere Bäume müssen in den kommenden Tagen ebenfalls entfernt werden.