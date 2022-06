Anzeige

US-Präsident Biden lässt Einheimische wie Besucher Partenkirchens frieren Wegen der Abreise von US-Präsident Joe Biden vom G7-Gipfel haben Einheimische wie Besucher rund eineinhalb Stunden die durch Garmisch-Partenkirchen führende Bundesstraße 2 nicht überqueren können. Ein Teil Partenkirchens war am Dienstag regelrecht abgeschnitten. Dies- wie jenseits der durchgehenden und von starken Polizeikräften gesicherten Absperrung sammelten sich Menschen, die auf der jeweils anderen Seite einkaufen oder arbeiten wollten, einen Arzttermin hatten oder Pflegebedürftige betreuen mussten.

Mail an die Redaktion Die Wagenkolonne des US-Präsidenten Joe Biden verlässt den Ort auf der Bundesstraße 2 (B2) in Richtung Norden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Garmisch-Partenkirchen.Bei kühlen Temperaturen fingen während der Wartezeit nicht nur Kinder in T-Shirts und kurzen Hosen an zu frösteln. Dennoch nahmen es die Betroffenen überwiegend stoisch, teils mit Galgenhumor hin. „Ein Standerl wär‘ jetzt recht, dann könnten wir wenigstens eine Halbe trinken“, sagte ein Einheimischer augenzwinkernd im tiefsten Dialekt. Andere räumten zwar ein: „Das nervt schon“ - um im nächsten Atemzug erleichtert zu sagen: „Aber bald ist es ja vorbei.“

Die Straßensperrung führte auch dazu, dass Familien vorübergehend getrennt wurden: Ein Enkel rief traurig nach seiner Oma auf der anderen Seite. Eine Frau hingegen überbrückte die Wartezeit mit einer extra gekauften Klatschzeitschrift - sie wollte sich eigentlich mit ihrer Schwester und einer Freundin treffen, die auf der anderen Straßenseite standen.

Obwohl in der circa 1,5-stündigen Phase mit der höchsten Sicherheitsstufe noch nicht einmal mehr Polizeikräfte die fast durchgängig von Gittern gesäumte Straße überqueren durften, machten die Beamten zumindest in einem Fall eine Ausnahme: Eine junge Mutter durfte hinübereilen. Sie hatte nur schnell ein Brot gekauft - und ihr kleines Kind derweil in der Wohnung alleine zurückgelassen.