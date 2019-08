Fussball Bielefeld leiht Angreifer Owusu erneut nach München aus Arminia Bielefeld hat Stürmer Prince Osei Owusu erneut verliehen.

Bielefeld.Der 22-Jährige wechselt bis zum Saisonende zum Fußball-Drittligisten TSV 1860 München. Dies teilten die Bielefelder am Samstag mit. Für die „Löwen“ hatte Prince Osei Owusu bereits in der Rückrunde auf Leihbasis gespielt und in 16 Partien drei Tore erzielt. Für Bielefeld kam der Angreifer in der Saison 2018/2019 in der 2. Liga zu elf Kurzeinsätzen. „Prince ist ein talentierter Perspektivspieler. Für seine sportliche Entwicklung ist es jetzt von entscheidender Bedeutung, dass er regelmäßige Einsätze bekommt“, sagte Bielefelds Geschäftsführer Sport, Samir Arabi.