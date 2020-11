Anzeige

Krankheiten Bienenseuche in Coburg ausgebrochen Eine ansteckende Bienenseuche ist in Coburg ausgebrochen.

Bienen in einem Bienenstock. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Lindau.Die Stadt und Teile des Landkreises seien nun Sperrbezirk, teilte das Landratsamt Coburg am Freitag mit. Bienenvölker dürfen innerhalb der Gefahrenzone nicht mehr versetzt werden, um eine Ansteckung zu vermeiden. Auch Waben, Wachs oder Geräte müssen vor Ort bleiben oder entseucht werden.

In Bayern gibt es laut Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) auch Ausbrüche in der Stadt Weiden in der Oberpfalz sowie in den Landkreisen Bamberg, Schweinfurt, Main-Spessart-Kreis, Weißenburg-Gunzenhausen, Schwandorf, Amberg-Sulzbach, Cham, Freyung-Grafenau, Regen, Lindau und Starnberg.

Die Amerikanische Faulbrut ist für Bienen tödlich, für den Menschen aber ungefährlich. Auch der Honig von betroffenen Bienen kann verzehrt werden. Imker müssen Verdachtsfälle dennoch den Veterinärämtern mitteilen.