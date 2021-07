Anzeige

Gesundheit Bier am Bau: Ist das noch erlaubt? Nach einem Alkoholunfall in Schwarzenfeld rückt die Frage in den Fokus. Das ostbayerische Handwerk hat eine klare Linie dazu.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Entspricht dieses Bild noch dem heutigem Zeitgeist? Mit einem Bier in der Hand auf der Baustelle. Foto: Tobias Hase/picture alliance / dpa

Regensburg.Ein Gerüstbauer landet in Schwarzenfeld (Lkr. Schwandorf) mit rund zwei Promille Alkohol im Blut im Straßengraben. Auf einer Fahrt mit dem Firmen-Lastwagen. Die Schlagzeile hat in dieser Woche Aufmerksamkeit erregt, obwohl die Umstände derzeit noch nicht genau geklärt sind. Wird Bier am Bau, also der Genuss während der Arbeitszeit, noch toleriert?

##### ############# ######

######, ### #### ### ####### ########### #### ###, ###### ### ####. ### ######## ########### ################## ##### ### ######### ### ################# ###: „###### ###### ### ##### ### ###### ##### ##### ############. ## ####### ###################### #### ### ##### ##### ######### ############## ### ##### ############# ##### #######.“ ######## ##### ### #################### ### ############# ###. „###### ###### ### ## ###### ##### ##### ######## #####.“

### ## #### #### ### ### ########################### ### ################ ####### ## „####### ### ### #########“ ##### ## ### ############, #### ## ### ## ####### ### ############## ### ############# #### ### ###### ####### ############# ########## ############## #### #######. ########### ### ### ### ### ##############, ### ## ########### #### ### ### #################### ### ####### ######, ##### ### ######## ##### ## ### ### ## ### ##### ## ###########. ########## ####### ### #### ##################.

######### #####, ############### ### ###################### ######### #### ############# ### ########### ###########, ### #########, #### ########## #### #### ############ ### ###-####### ### ###### ########, ### #### #### ####### ############# ######### ## ############ ######## ## ######. „### ##### ############# ### ############, #### ###### ### ############## ## ############### ##### #### ###### ###.“ ### ##### ### ##### #### ### ##### ######## ####### ########### ### ######## ####### ########. „###### ### ### ### ### #### ############### ### ######## ######## #########. ########, ############ #### ######### ### ###### ######### ### ##########, ##################“, ##### ## ###.

####### ######### ####

#### ## #### ### ############ ### ### ###### ##### ##### ####### ## ############ ###########, ########## ###### ###########, ### ###### ####### ####. ### ########### #### ### ######### ############# ####### ### ###########. ### ###### #### ####### #### ## ######### ### ##### ######## ######### #############. ### ########### ##### #########, #### ## ############# ### #### ######### ### ### ########### ######### ####### ###. ####### ############ ##### ## ####### ##### ##### ###### ########### ########. ### ####### ######### ####.

##########-############## ##### ##########, ### ### ########### ## ### ###### (###. #######) #####, ##### ###### ############ ## ########## ##################### #### ########, #### ####### ## ###### ##### ######## #####. #############, #### ### ########### ######### ### #### ######, #### ##. „####### ###### ### ### ### ########## #### ########### ##########.“ ##### ######### ### #### ### ##### ######, #### ## ##### ##### ############## ##### ############## ### ########### ###### ### ######## ################## ### #################### ######### #####. ##### ### ###### ########### ########, ##### ########## ######### #### ########, ### ### ## ##### ######## #####. #### ### ### ###########, #### ## #### ### ############ ## #### ############## #######. ### ### ########### ### ##### ########## #### ############### ######### ### ########### #######, ############ ##### ## ## ##### ##### ####### #### ## ### #############. „## ########## ###### ###### #### #### ### ### ############“, #### ##########.

„####### #### ##### ########“

#### ### ############### ##### ### ##. „### ########### ### ### ###### ############ ######### #### ###############, ### ############ ## ##################, ### ############# #### ######## ####### ####, #### ##### ######## ####“, ###### ######. ####### ###### #### ######## ##### #### ####### ##############. ############# ####### ##### ### ##### ######## ######, ## ## #### ## ##### ##################### #### #### ##### ########## ##### #######, #### #### ################ ############### ### ### ########### ### #####. ######## ################# ############ ###### ### ####### #### #########, ######### #### ### #################### ####. ############# ##### ####: ##### ## ### ###### ##### ### ##### ########. „###### #### #### ###### ######## #######.“

### #### ### ############ ###### ########## ### #### ####### ###########, ###### ######## ### #### ##### ####### ## ############ ##########, #### ############## ###### ##### ### #######, ### ########### ### ###### ## ######## ###. ## ######## #### #### ## ##### ###################. ### ## ###### ### ####### ### ####### #### ####### ################## #######. ### ####### ########### ### ###### #### ##### ############ ## #####. ### ######## ########################### ###### ###### ############# ## ### #### ########, ## ### – #### ## ######## ######, #### ### #################### #### ##### ### ######### ####### ######## – ### ######### ##-## ########. ### ###### ########## ##### ##### ####### ####### ######### ### ######. „### ####### ### #### ##### ####.“