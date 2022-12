Diebstahl in Regensburger Tankstelle Bier-Diebe werfen Flaschen nach Personal und schlagen Polizist dienstunfähig

Mail an die Redaktion Das Trio hätte mehrere Six-Packs Bier in einer Tankstelle in der Landshuter Straße geklaut, teilte ein Sicherheitsmitarbeiter mit. −Symbolbild: dpa

Regensburg, Stadt.Beim Bier-Diebstahl sind drei Männer am Donnerstagabend in einer Tankstelle in Regensburg ertappt worden. Beim Fluchtversuch warfen sie Flaschen in Richtung des Personals und verletzten einen Polizisten.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, teilte ein Sicherheitsdienstmitarbeiter am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr über Notruf einen Ladendiebstahl mit. Das Trio hätte mehrere Six-Packs Bier in einer Tankstelle in der Landshuter Straße geklaut. Flüchtig seien drei Täter, welche durch den Sicherheitsdienstmitarbeiter und einen weitere Angestellten verfolgt würden. Bei der Flucht hätten die Männer mit vollen Bierflaschen in Richtung der Angestellten geworfen.

Im Laufe der Fahndung konnte die Polizei zwei Verdächtige des mutmaßlichen Trios (20, 23 und 27 Jahre alt) in der Nähe festnehmen. Hierbei schlug einer der beiden nach einem verfolgenden Polizeibeamten und traf ihn am Kopf. Durch den Schlag erlitt der Beamte eine Wunde im Gesicht, welche mit mehreren Stichen genäht werden musste. Er musste seinen Dienst beenden und fällt für mehrere Tage aus.

Der dritte flüchtige Tatverdächtige konnte bei der Heimkehr in eine nahegelegene Unterkunft festgenommen werden, teilte die Polizei mit. Die Kripo Regensburg ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und der versuchten gefährlichen Körperverletzung.