Weltmeisterschaft Bier-WM in München: Biersommeliere aus der Region wollen Titel holen

Mail an die Redaktion Im September steigt die Weltmeisterschaft der Biersommeliers. Im Bild Guido Grote von der Brauerei Schneider Weisse aus Kelheim. Er war 2015 bei der WM in Brasilien am Start. Foto: Schneider

Sie sind Botschafter für Bier, sie zelebrieren Bier, sie leben und lieben Bier: Biersommeliers. Im September kämpfen 81 Teilnehmer aus 18 Nationen um den WM-Titel. Darunter sind auch ein paar Teilnehmer aus der Region.

Sommeliers für Weine sind bekannt. Aber für den Gerstensaft? Seit 2004 gibt es sie - mittlerweile sind es schon mehr als 7000. Der Titel des Diplom Biersommeliers hat sich in der internationalen Braubranche etabliert und maßgeblich dazu beigetragen, Bierkultur, Biergenuss und Bierwissen zu fördern.







Herstellung, Vielfalt und eine bewusste Verkostung von unterschiedlichsten Bieren spielen bei der Ausbildung zum Biersommelier tragende Rollen. Die wichtigsten Sinne sind Riechen, Schmecken und Sehen, da neben dem Geruch sowohl die Farbe als auch die Perlage und die Trübung des Bieres bewertet werden. Aufgabe eines Sommeliers ist es, ein entsprechendes Getränk etwa einem Gast im Restaurant vorzustellen und dazu passende Speiseempfehlungen zu geben.

81 Teilnehmer aus 18 Nationen

Anhand dieser Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten eines Biersommeliers wird alle zwei Jahre ein Weltmeister gekürt. Am 11. September 2022 steigt dieses Event diesmal in München, im Vorfeld der Messe „drinktec“. Bereits zum siebten Mal wird dann der beste Biersommelier der Welt gekürt. Das Teilnehmerfeld besteht aus 81 Männern und Frauen, die bereits meist in nationalen Ausscheidungen ihr Können unter Beweis gestellt haben. Die Teilnehmer kommen dieses Mal aus 18 Nationen von vier Kontinenten.

Mit dabei: Thomas Pilawa aus Geisenfeld (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm), Mareike Hasenbeck aus Aying (Landkreis München), Dr. Peter Heßler aus Fürth sowie Norbert Schmidl aus Ingolstadt. Schmidl, ehemaliger Redakteur des Donaukurier, ist seit 2008 Biersommelier und seit November 2017 einer der ersten drei CMOTIOMOBs (Certified Members of the Institute of Masters of Beer) und in dieser Funktion seit dem Beginn des Wettbewerbs im Jahr 2004 Verkoster beim European Beer Star. Dieses Amt garantiert ihm eine Wildcard für die WM.

Acht Biersommeliers kommen ins Finale

Im Finale der Weltmeisterschaft am 11. September 2022 auf dem Münchner Messegelände treten die acht besten Teilnehmer , die sich ind er Vorrunde qualifizieren vor einer hochkarätig besetzten Jury, den Zuschauern im Saal und im Live-Stream an. Dabei müssen sie ein ihnen vorher unbekanntes Bier präsentieren. Derjenige, der die Botschaft von Bierkultur und deren Vielfalt am besten vermittelt, wird zum Sieger und somit neuen Weltmeister der Biersommeliers gekrönt. IN bisher sechs Entscheiden setzte sich vier Mal ein Teilnehmer aus Deutschland an die Spitze.

„Die Leistungsdichte im internationalen Teilnehmerfeld ist enorm, es wird eine sehr enge Ausscheidung, Nuancen werden entscheiden“, sagtt Dr. Michael Zepf, Leiter der Doemens Genussakademie und Verantwortlicher für die Weltmeisterschaft der Biersommeliers.

Die Gewinner der vergangenen Weltmeisterschaften:

2009: Karl Schiffner (Österreich), Weltmeisterschaft in Sonthofen, Deutschland

2011: Sebastian Priller (Deutschland), Weltmeisterschaft in Anif bei Salzburg, Österreich

2013: Oliver Wesseloh (Deutschland), Weltmeisterschaft in München, Deutschland

2015: Simonmattia Riva (Italien), Weltmeisterschaft São Paulo, Brasilien

2017: Stephan Hilbrandt (Deutschland), Weltmeisterschaft in München, Deutschland

2019: Elisa Raus (Deutschland), Weltmeisterschaft in Rimini, Italien

− nb