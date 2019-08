Verkehr Bierflasche auf Autobahn geworfen Jugendliche warfen die Flasche in Nittendorf auf die A3. Nur weil der Autofahrer besonnen reagierte, passierte kein Unfall.

Mail an die Redaktion Zwei Männer stoßen mit Bier an: In Nittendorf wurde aus einer Gruppe Jugendlicher heraus eine Bierflasche auf ein Auto geworfen, das auf der A3 unterwegs war. Nur weil der Fahrer besonnen reagierte, kam es nicht zu einem Unfall. Foto: Angelika Warmuth/dpa

Nittendorf.Ein Autofahrer hatte am Freitagabend Glück: Seinen Pkw traf eine Bierflasche, einen Unfall konnte er aber verhindern.

Mehrere Jugendliche hatten sich auf der Hochrainstraße in Nittendorf auf der Brücke über die A3 getroffen. Aus der Gruppe heraus wurde eine leere Bierflasche auf die Autobahn geworfen. Die Flasche zerschellte auf der Frontscheibe eines Pkw und beschädigte Scheibe und Motorhaube, Schaden: rund 2000 Euro. Nur weil der Fahrer besonnen reagierte, kam es nicht zu einem Unfall, so ein Polizeisprecher am Samstagmorgen.

Wie ein Autofahrer, der Zeuge des Vorfalls war, später aussagte, wurde die Bierflasche gezielt in Richtung des fahrendes Pkw geworfen. Bereits am Donnerstag war es gegen 15.30 Uhr zu einem sehr ähnlich gelagerten Polizei-Einsatz gekommen. Auch da wurden mehrere Personen auf der Brücke auf Höhe Grafenried beobachtet, die Gegenstände auf die Fahrbahn warfen.

Die Polizei sucht Hinweise. Zeugen sollen sich mit der Verkehrspolizei Regensburg in Verbindung setzen: (09 41) 506 29 21.

