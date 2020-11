Anzeige

Konjunktur BIHK sieht noch mehr Unternehmen in Bedrängnis Der verlängerte Teil-Lockdown wird aus Sicht des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags „noch mehr Unternehmen in Bedrängnis bringen“.

Mail an die Redaktion Leere Tische und weggeklappte Stühle, die mit einer Kette gesichert sind, stehen vor einem Restaurant. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

München.Die Verlängerung der Einschränkungen bis Weihnachten und wohl bis ins neue Jahr sei für viele Betriebe schmerzhaft, sagte BIHK-Präsident Eberhard Sasse am Donnerstag in München. Rund 40 Prozent der Betriebe in der Reisewirtschaft, Gastronomie, Kultur-, Kreativ- und Eventwirtschaft sehen sich nach eigenen Angaben jetzt existenziell bedroht.

Die Bundespolitik müsse die angekündigten Hilfsprogramme schnell umsetzen. „Die Firmen müssen so schnell wie möglich wissen, wann sie die dringend benötigten Zuschüsse und Entschädigungen bekommen“, sagte Sasse. Sonst stünden viele Betriebe und Selbstständige vor dem Aus.